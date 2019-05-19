«Мы знаем, как сдержать лидеров «Анадолу»

32-летний центровой ЦСКА Отелло Хантер стал Х-фактором победы российского клуба над «Реалом» в «Финале четырех». Американец забрал несколько решающих отскоков под чужим щитом в четвертой четверти, успевал страховать сзади и, самое важное, сумел нейтрализовать лидера «сливочных» Валтера Тавареша. Как сказал о нем защитник ЦСКА Даниэль Хэккетт, «наш лидер и человек с бесконечным запасом энергии».

Перед финалом Евролиги, где ЦСКА будет противостоять турецкий «Анадолу», Отелло Хантер ответил на вопросы корреспондента «Известий».

— Вы стали настоящим героем игры с «Реалом». Как ощущаете себя после этого?

— Начнем с того, что я не считаю себя героем. Просто я сделал всё что мог. Выложился по полной. Тренер сказал мне выйти и сделать всё, чтобы игроки «Реала» не чувствовали себя комфортно в трехочковой зоне. В четвертой четверти мы вместе справились с этой задачей.

Я счастлив, что мы выиграли эту битву. Обе команды бились на максимуме своих возможностей, ведь на кону стояли итоги всего сезона.

— Какой момент стал решающим, на ваш взгляд?

— Их было очень много. И уверяю, что не все они случились в четвертой четверти, когда мы совершили рывок. Один из таких моментов — трехочковый Клайберна в конце второй четверти, очки Родригеса в первой четверти, трехочковый от Питерса, защита Курбанова, данк того же Клайберна через Тавареша...

— Вы играли против 221-сантиметрового Тавареша, который выше вас на 18 см. Насколько тяжело ему противостоять?

— Это тяжелая работа. Думаю, что все, кто смотрит баскетбол, это понимают. Ведь помимо того, что он очень высокий, Валтер еще и очень быстрый, умный игрок. Он цепок в защите. Большая удача «Реала», что им удалось подписать этого парня. У него большое будущее.

— В финале вы будете играть с «Анадолу». Что скажете о сильных сторонах этой команды?

— Они играют в отличный баскетбол, очень стабильны в этом сезоне. У Эргина Атамана очень много талантливых ребят, которые голодны до больших побед. Посмотрите, как в полуфинале сыграли Шейн Ларкин и Василие Мицич (первый набрал 30 очков, второй — 25). И они регулярно показывают такую результативную игру. Так что нас ждет очередная битва.

— Вам же придется противостоять Брайанту Данстону — очень опытному центровому...

— Безусловно, помимо Ларкина и Мицича у них хватает звездных игроков. До решающего матча Евролиги нельзя добраться случайно.

— Но ЦСКА всё же фаворит?

— Шансы 50 на 50. Это «Финал четырех», и тут бывает всякое. При этом скажу, что мы изучили «Анадолу» и знаем, как сдержать их лидеров, навязать свою игру. Сделаем всё, чтобы привезти главный приз Евролиги в Москву.

— Чувствовали поддержку фанатов ЦСКА в Витории?

— О да. Наши болельщики были на высоте. Их было гораздо меньше, чем у «Реала», но при этом мы слышали их поддержку. Это дорогого стоит.

— Почти у всей команды заканчиваются контракты по окончании сезона. Это не давит на игроков?

— Никто не думает о контрактах. Все мысли о «Финале четырех», это чистая правда.