Ход конями: ЦСКА в восьмой раз стал чемпионом Евролиги

В решающем матче «Финала четырех» Евролиги ЦСКА обыграл турецкий «Анадолу» (91:83). Решающий вклад в победу армейского клуба внесли самые стабильные игроки по ходу сезона — Кори Хиггинс и Уилл Клайберн, набравшие по 20 очков. Хотя в этот вечер все армейцы сыграли выше всяких похвал и заслуженно подняли над головой главный трофей европейского баскетбола.

— Я счастлив, у меня нет слов, — сказал «Известиям» разыгрывающий ЦСКА Даниэль Хэкетт. — Это мой дебютный сезон в ЦСКА, и мы выиграли Евролигу. Хочу сказать спасибо тренерам за доверие и отметить игроков своей команды. Каждый внес вклад в эту победу. Мы заслужили праздник.

«Анадолу» — главное открытие нынешнего сезона Евролиги. Турецкий клуб прошел путь от последнего места в сезоне-2017/18 до решающего матча «Финала четырех – 2018/19». За два тура до конца «регулярки» подопечные Эргина Атамана гарантировали себе преимущество домашней площадки в четвертьфинале, пропустив вперед только «Фенербахче», ЦСКА и «Реал».

Лидер турецкого клуба — разыгрывающий Василие Мицич. Именно ему клуб в первую очередь обязан такому стремительному взлету. На протяжении всего сезона сербский баскетболист показывал выдающуюся статистику — 12,5 очка и 5,5 передачи (третий результат во всем турнире). Самый же звездный игрок стамбульцев — американец Шейн Ларкин — не мог похвастаться такой стабильной игрой на протяжении сезона, но выстрелил в самый нужный для команды момент. Экс-разыгрывающий «Бостона» стал главным героем серии плей-офф с «Барселоной», а в полуфинале практически в одиночку уничтожил «Фенербахче», попутно установив рекорд «Финала четырех» по коэффициенту полезности (43).

Экс-тренер ЦСКА, легенда европейского баскетбола Душан Ивкович назвал Мицича и Ларкина «лучшей парой защитников» на континенте. Правда, по ходу сезона баскетболисты армейцев этого не заметили. В обоих играх регулярного сезона за счет командных взаимодействий парни Димитриса Итудиса полностью закрыли обоих плеймейкеров, сделали их малоэффективными и заставляли избавляться от мяча. К тому же армейцы уверенно выиграли щит, получив много возможностей набирать очки «второго шанса». Как итог — две победы. В Москве «Анадолу» получил форменный разгром (102:84), а в Стамбуле была упорная борьба (80:78).

В финале ЦСКА также выглядел фаворитом. На стороне игроков российского клуба были огромный опыт участия в решающих матчах («Анадолу» впервые играл в «Финале четырех») и глубина скамейки. «Финалы четырех» редко выигрывают лидеры, гораздо чаще ролевые игроки, на которых не так сконцентрирована защита противника. Например, в матче с «Реалом» важнейший вклад в победу внес Отелло Хантер, взявший несколько ключевых подборов и подсадивший на фолы лидера «сливочных» Валтера Тавареша.

В первой половине игры с «Анадолу» игру экстра-класса продемонстрировал Кори Хиггинс. Лучший снайпер ЦСКА в Евролиге (наряду с Де Коло) был расстроен тем фактом, что не попал в символическую пятерку по итогам сезона, и своей игрой хотел доказать, что является одним из лучших защитников в европейском баскетболе. В полуфинале американец набрал 11 очков, а в финале 13 за первые 20 минут.

— Кори — настоящий герой, — признался «Известиям» форвард ЦСКА Алек Питерс. — Его характер, выдержка — этому можно только поучиться. Если говорить в целом по матчу, то мы были сильнее во всех четвертях, кроме второй.

Также стоит выделить Никиту Курбанова, который помимо традиционно надежной игры в защите был также эффективен в атаке (5 очков + 2 передачи). В целом армейцы вели игру, не давали лидерам «Анадолу» забивать легкие мячи и позволили себе три потери. Тем не менее соперник оставался в игре за счет подборов на чужом щите (9), а перед финальной сиреной получил право на три штрафных, которые реализовал Ларкин. В итоге от максимального преимущества ЦСКА «+14» осталось всего два очка.

В третьей четверти соперники не отпускали друг друга в отрыв. Важным моментом стал четвертый фол основного центрового «Анадолу» Брайанта Данстона, полученный уже на 24-й минуте. Американец присел на скамейку запасных. Итудис тут же среагировал на эту замену, выпустив вместо подуставшего Хантера капитана Кайла Хайнса. В первой же атаке Хайнс забил с фолом, а ЦСКА сделал мощный рывок — 8:0. До конца четверти важно было удержать комфортное преимущество, не повторив ошибок первой половины. Но сделать этого не удалось. Две подряд потери и пять очков Ларкина (трехочковый с сиреной) позволили туркам сохранить интригу — 68:62.

— В целом мы выполнили план на игру и сдержали лидеров соперника, — пояснил «Известиям» Кайл Хайнс. — Да, Ларкин набрал 29 очков, здорово сыграл Симон, но остальным игрокам «Анадолу» мы помешали показать лучший баскетбол. У нас же все сыграли просто здорово.

В заключительном периоде турецкие болельщики, на 80% заполнившие трибуны арены в Витории, погнали своих любимцев вперед. Все атаки москвичей проходили под оглушительный свист, а пару данков в исполнении Данстона и Мицича позволили подопечным Атамана завестись на полную катушку. И несколько раз эта сумасшедшая поддержка приближала «Анадолу» на расстояние двух точных бросков, но баскетболисты ЦСКА вытерпели напряженную концовку и взяли долгожданный титул.

— Я верил в команду с самого начала сезона, — отметил Нандо Де Коло. — Мы были сильнее своих конкурентов ментально и за счет своего характера и мастерства вернули титул чемпионов Евролиги в Россию. Всех болельщиков ЦСКА с победой. Они были с нами, в том числе и в тяжелые моменты.

В матче за третье место «Реал» разгромил «Фенербахче» (94:75).