В радости и Кори: Хиггинс готов остаться в ЦСКА

Лидер ЦСКА Кори Хиггинс готов остаться в московском клубе по окончании сезона. Предложение от армейцев 29-летний американский защитник рассмотрит в первую очередь. Об этом «Известиям» рассказал агент игрока Никос Спанос. Сразу после победы в «Финале четырех» появилось множество слухов о будущем лучшего снайпера российского клуба в Евролиге. Итальянские СМИ уже отправили его в «Барселону», а греческие — в турецкий «Анадолу». Во втором случае даже называлась сумма контракта — $6 млн за три года.

Повышенный интерес ведущих европейских клубов к Хиггинсу вполне логичен. За последние два года он стал одним из лучших защитников европейского баскетбола. В Евролиге-2018/19 спортсмен вошел в топ-3 лучших снайперов турнира (14,9 очка в среднем за игру), уступив только Майку Джеймсу (19,8) из «Милана», но опередив своего одноклубника Нандо Де Коло (14,7).

В «Финале четырех»-2019 Хиггинс внес весомый вклад в итоговую победу ЦСКА. В полуфинале игрокам «Реала» удалось нейтрализовать защитника (11 очков, из них девять с линии штрафных), но в решающей игре с «Анадолу» американец показал потрясающее хладнокровие — четыре из пяти трехочковых, гиперагрессивная игра в проходах и мощная защита против Василие Мицича. Всего защитник набрал 20 очков и обеспечил красно-синим вторую победу в Евролиге за последние четыре года.

В июне у Кори Хиггинса, как и еще у восьми игроков этого состава, истечет контракт с армейцами. И американец готов остаться в Москве.

— В первую очередь мы рассмотрим предложение от ЦСКА, — пояснил «Известиям» агент Хиггинса Никос Спанос. — Кори любит Россию, ему очень комфортно в Москве, а ЦСКА — один из лучших клубов Европы не только по результатам, но и по всем организационным моментам, связанным с командой.

Причина, по которой Хиггинс может покинуть Россию, — деньги. По предыдущему контракту американец не входил в топ-5 самых высокооплачиваемых баскетболистов московского клуба, но после второго чемпионского титула Евролиги и повышения своей роли в успехах команды рассчитывает на значительную прибавку. Пойдет ли на это руководство армейцев, учитывая возраст игрока, пока неясно.

— Нужно понимать, что после победы в Евролиге дешевле игроки ЦСКА не стали. Их контракты подорожали. Поэтому клубу предстоит непростое межсезонье. Многое будет зависеть не только от нашего желания, но и от желания самих игроков. Пока рано говорить о том, кто уйдет, кто останется. Новости будут ближе к лету, — пояснил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Путь Кори Хиггинса на вершину европейского баскетбола был довольно тернист. Выпускника университета Колорадо не выбрали на драфте-2011, но он решил остаться в США, подписав контракт с командой Лиги развития, и дебютировал в NBA в 2012 году. Всего за «Шарлотт» Хиггинс провел 44 матча, но ни разу не появлялся на площадке с первых минут, а его лучшим выступлением стали 22 очка во встрече против «Атланты» в сезоне-2011/12. Сезон-2012/13 он практически полностью провел на скамейке запасных и по окончании контракта отправился в Европу.

Сезон-2013/14 Хиггинс провел в люберецком «Триумфе» и стал лучшим снайпером Единой лиги (21,5 очка) и вторым в Кубке вызова ФИБА (17,9 очка). Тогда многие именитые клубы обратили на него внимание, но в итоге он оказался в скромном турецком «Газиантепе». В чемпионате Турции Кори подтвердил свой высокий уровень и спустя год подписал контракт с ЦСКА.

За четыре года в Москве он стал любимцем Димитриса Итудиса и, пожалуй, самым стабильным игроком армейцев в двух последних сезонах. В активе Хиггинса уже пять титулов — два чемпионских перстня Евролиги и три победы в Единой лиге.

— Мне кажется, что основной костяк команды, за исключением нескольких легионеров, останется в ЦСКА, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-тренер сборной России, чемпион Европы-2011 Борис Соколовский. — Все-таки этот состав подбирался очень тщательно и системно приносил результат в обоих турнирах. Что касается Хиггинса и Клайберна, то они способны еще несколько лет быть на ведущих ролях в московской команде. Их наверняка удержат.

Кори Хиггинс — из баскетбольной семьи. Его отец Род Хиггинс построил успешную карьеру в NBA, проведя там 13 сезонов. А крестным отцом игроку ЦСКА приходится сам Майкл Джордан.