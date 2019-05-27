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Суд в Париже признал двух активисток Femen виновными в эксгибиционизме

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Две участницы феминистского движения Femen были приговорены к штрафу в размере €1 тыс. за акцию, которую они провели в ноябре 2018 года в Париже, передает 27 мая EADaily.

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Отмечается, что суд посчитал акцию эксгибиционизмом.

Прокуратура требовала приговорить активисток к месяцу тюремного заключения, так как «на протяжении тысячелетий грудь является сексуальным органом женщины».

Активистки, в свою очередь, наставили, что использовали свое тело не в сексуальных целях, а в политических.

10 ноября 2018 года участницы Femen провели акцию у Триумфальной арки в Париже во время торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Обнаженные по пояс девушки с плакатами в руках вышли к установленным на площади Шарля де Голля трибунам, однако вскоре их увели сотрудники полиции. Отмечается, что их целью было «обличить лицемерие мировых лидеров», участвовавших в церемонии.

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