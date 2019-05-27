В погранслужбе ФСБ за год выявили более тысячи подозреваемых в терроризме

Погранслужба ФСБ России за год выявила свыше 1,1 тыс. лиц с признаками причастности к террористической деятельности. Об этом в опубликованном 27 мая интервью «Российской газете» сообщил руководитель службы Владимир Кулишов.

«Сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также незаконного оборота оружия и боеприпасов, связанные с увеличением количества очагов военно-политической нестабильности», — рассказал он.

Кулишов отметил, что около 5 тыс. россиян находятся в горячих точках на Ближнем Востоке. Часть из них, по его словам, намерена вернуться в страну. Однако благодаря работе пограничников и территориальных органов безопасности такие попытки будут своевременно пресекаться, добавил он.

В 2017 году пограничники выявили свыше 1,4 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Кроме того, было задержано более 6,5 тыс. лиц, находившихся в международном и федеральном розыске.