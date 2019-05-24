ФСБ пресекла деятельность четырех подпольных оружейных мастерских

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ совместно с полицейскими пресекли незаконную деятельность четырех оружейных мастерских. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.

В подпольных мастерских проводились модернизация оружия и производство боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием, отмечает в пятницу, 24 мая, ТАСС.

Преступная группа состояла из жителей Крыма, Москвы, Подмосковья, Рязанской и Челябинской областей. У подозреваемых изъято 74 единицы огнестрельного оружия. В частности — два пулемета, три автомата, 57 пистолетов. Обнаружены и изъяты осколочные гранаты, взрывчатые вещества, более 5,5 тыс. патронов.

Указанные лица причастны к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов и их продаже. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В январе в центре общественных связей ФСБ России показали арсенал оружия, изъятый у 86 подпольных оружейников, деятельность которых пресекли в 32 регионах страны. Всего из оборота было изъято 197 единиц огнестрельного оружия как российского, так и иностранного производства.