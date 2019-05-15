Прямой эфир

Росгвардейцы уничтожили схрон оружия в Дагестане

0
Фото: Национальный антитеррористический комитет
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили схрон с боеприпасами и оружием в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

Схрон обнаружили недалеко от села Стальское. Инженерно-техническая группа обезвредила его содержимое на месте, передает ТАСС.

По предварительным данным, спрятанное оружие принадлежало преступникам, уничтоженным в январе 2019 года.

Три боевика были ликвидированы в ходе боестолкновения 11 января. Инцидент произошел на участке Кизилюрт–Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ». Преступники передвигались на автомобиле ВАЗ-2107. Когда машину остановили для проверки, мужчины открыли огонь из автоматов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017