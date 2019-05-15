Росгвардейцы уничтожили схрон оружия в Дагестане

Сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили схрон с боеприпасами и оружием в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

Схрон обнаружили недалеко от села Стальское. Инженерно-техническая группа обезвредила его содержимое на месте, передает ТАСС.

По предварительным данным, спрятанное оружие принадлежало преступникам, уничтоженным в январе 2019 года.

Три боевика были ликвидированы в ходе боестолкновения 11 января. Инцидент произошел на участке Кизилюрт–Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ». Преступники передвигались на автомобиле ВАЗ-2107. Когда машину остановили для проверки, мужчины открыли огонь из автоматов.