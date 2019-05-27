В Москве представят новые лекарства для лечения тяжелых заболеваний

Новые лекарства для лечения тяжелых заболеваний представят на всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России», который пройдет 29–31 мая в Москве. Главной темой форума станут нацпроекты, направленные на оздоровление населения и увеличение продолжительности жизни.

Минпромторг в рамках форума покажет биоаналоги препаратов для лечения орфанных заболеваний, лекарство для замедления прогрессирования рассеянного склероза, первый российский онкопрепарат на основе моноклональных антител, первую российскую инактивированную вакцину от полиомиелита и линейку препаратов для терапии ВИЧ-инфекции.

Также на форуме продемонстрируют национальную систему маркировки лекарств, расскажут о прорывных технологиях в производстве пищевых продуктов и покажут мобильные медцентры для диспансеризации населения. Все желающие смогут получить бесплатные консультации медиков, сдать анализы и проверить зрение.

Вход на выставку, которая пройдет в Гостином дворе, будет бесплатным.