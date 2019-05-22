Прямой эфир

Песков назвал стабильной систему Минздрава по обеспечению лекарствами

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле неизвестно о перебоях с инсулином в российских регионах, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Несладкое детство: 40% детей с диабетом I типа могут стать тяжелыми инвалидами
Минздраву поручено предложить решения, которые позволят обеспечить нуждающихся инсулиновыми помпами

«Мне ничего не известно о перебоях с инсулином, мы обязательно об этом справимся в Минздраве», — отметил он и поинтересовался, откуда эта информация. Когда журналисты пояснили, что в нескольких СМИ периодически сообщается о перебоях с этим веществом в нескольких регионах, Песков переадресовал вопрос в профильное министерство.

«Минздрав не сигнализировал о какой-либо чрезвычайной ситуации с обеспечением лекарствами», — пояснил представитель Кремля. По словам Пескова, в министерстве «сейчас стабильная отлаженная система».

В январе амбулаторный набор для введения инсулина вошел в перечень льготных медицинских изделий, предоставляемых государственной гарантией.

В марте заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору, Минпросвещения и Минздраву разработать рекомендации для школ и детских садов по организации питания детей, больных сахарным диабетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван простой способ избавиться от лишнего веса и диабета
Депутат Госдумы объяснил свой совет больным диабетом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017