Песков назвал стабильной систему Минздрава по обеспечению лекарствами

В Кремле неизвестно о перебоях с инсулином в российских регионах, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Мне ничего не известно о перебоях с инсулином, мы обязательно об этом справимся в Минздраве», — отметил он и поинтересовался, откуда эта информация. Когда журналисты пояснили, что в нескольких СМИ периодически сообщается о перебоях с этим веществом в нескольких регионах, Песков переадресовал вопрос в профильное министерство.

«Минздрав не сигнализировал о какой-либо чрезвычайной ситуации с обеспечением лекарствами», — пояснил представитель Кремля. По словам Пескова, в министерстве «сейчас стабильная отлаженная система».

В январе амбулаторный набор для введения инсулина вошел в перечень льготных медицинских изделий, предоставляемых государственной гарантией.

В марте заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору, Минпросвещения и Минздраву разработать рекомендации для школ и детских садов по организации питания детей, больных сахарным диабетом.