Четыре человека пострадали в ДТП с фурой в Тамбовской области

Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Тамбовской области. Травмы получили четыре человека, в том числе один ребенок.

Авария произошла на Северном обходе, на пересечении с улицей Мичуринской. По данным ГИБДД, водитель автомобиля «ВАЗ» совершал левый поворот на зеленый сигнал светофора. В этот момент навстречу ехал грузовик. Удар фуры пришелся на правую часть легковушки, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Женщины 32 и 58 лет были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Ребенок, который находился за водительским сиденьем, получил черепно-мозговую травму. У водителя диагностирована черепно-мозговая травма и рана руки. По факту ДТП проводится проверка.