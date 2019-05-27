Три человека пострадали в ДТП с участием такси в Тюмени

В Тюмени проводится проверка по факту ДТП с участием трех машин, в том числе автомобиля службы такси. В больницу доставлены три человека.

Авария произошла в районе завода «Электрон». По данным очевидцев, произошло столкновение автомобилей Skoda, Daewoo Nexia и Opel. Родственники одной из пострадавших уточняют, что Nexia является автомобилем такси, пассажирка не доехала до места назначения примерно 50 м. Об этом сообщает megatyumen.ru.

В результате столкновения травмы получили три пассажира. У одного пострадавшего диагностировала закрытая травмы грудной клетки, его состояние оценивается как средней тяжести. У женщины-пассажира выявлены переломы костей носа и челюсти. Третьему пострадавшему госпитализация не потребовалась, у него поверхностные травмы.

По факту ДТП проводится проверка.