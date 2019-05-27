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Таксисту вынесли приговор в Якутии за ДТП с тремя погибшими

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В Республике Саха (Якутия) вынесли приговор таксисту, по вине которого в аварии погибли три человека. Мужчина установил три дополнительных места в своем микроавтобусе.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе прокуратуры республики, было установлено, что в марте 2018 года подсудимый осуществлял платную перевозку пассажиров из Якутска в Вилюйск на своем автомобиле Toyota Hiace. На 149-м км трассы «Вилюй» машина столкнулась с другим транспортным средством.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, которые сидели на дополнительно установленных местах в микроавтобусе.

При вынесении приговора суд учел мнение государственного обвинителя и признал водителя виновным в преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц».

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в колонии общего режима.

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