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Реакция узнавших финал «Игры престолов» актеров сериала попала на видео

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Фото: youtube.com
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Телеканал HBO показал зрителям фильм «Последний дозор», в котором рассказывается о создании финального сезона сериала «Игра престолов». В картине в том числе показывают, как актеры отреагировали на наиболее значимые моменты шоу во время совместного изучения сценария.

Так, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харрингтон, узнав о роли своего персонажа в восьмом сезоне, схватился за голову и, судя по реакции, не мог поверить в такой исход. При этом Эмилия Кларк, играющая в сериале Дейнерис Таргариен, в этот момент сползла под стол.

Сериал «Игра престолов» изначально снимался по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера последнего, восьмого сезона состоялась в апреле. Всего вышло шесть эпизодов. В основу сюжета финала легли события, которых в книгах пока нет.

19 мая завершился показ последнего сезона сериала. Недовольные развязкой зрители создали петицию с требованием переснять финал фэнтези-саги. Кроме того, в финальном сезоне зрители неоднократно обнаруживали киноляпы.

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