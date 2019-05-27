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В Москве девочку назвали в честь героини «Игры престолов»

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Фото: официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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Новорожденной девочке в Москве дали имя Арья в честь героини телесериала «Игра престолов». Об этом в понедельник, 27 мая, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

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Ребенка с таким именем зарегистрировали в апреле в центре госуслуг «Мои документы» района Покровское-Стрешнево.

По данным пресс-службы центров госуслуг, сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении девочки, поздравил родителей фразой на валирийском языке (один из вымышленных языков сериала).

Как отмечает «Газета.ру», за восемь лет, пока шел сериал, в Москве родились уже 18 девочек с именем Арья.

Сериал «Игра престолов» снят по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера последнего, восьмого сезона состоялась в апреле. Всего вышло шесть эпизодов. В основу сюжета финала легли события, которых в книгах Джорджа Мартина пока нет.

19 мая завершился показ сериала «Игра престолов». Недовольные развязкой зрители создали петицию с требованием переснять финал фэнтези-саги.

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