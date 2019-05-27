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Строительство второго моста через реку Тында началось на трассе «Лена»

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В Амурской области идет подготовка к сооружению второго моста через реку Тында. Параллельно с этим ведутся работы по реконструкции федеральной трассы «Лена» на 165-172 км.

«Мост через Тынду — пятипролетный, крайние пролеты — железобетонные, средние, русловые длиной по 42 метра, — металлические. На действующем мосту предусматривается замена плит проезжей части, реконструкция опор, на путепроводе будет замена всех существующих балок и пролетных строений, реконструкция опор», - приводит слова исполнительного директора «Мостоотряда-43» Владимира Кучкина Амурская Служба Новостей.

В рамках реконструкции автодороги «Лена» планируется ликвидировать затяжные подъемы и серпантины, что значительно повысит безопасность трассы. Для этого будет устроена выемка, а пока что строители начали подготовку участков, где начнется спрямление дороги.

Также стартовали работы по строительству объездной дороги, которая начнется на 163-м км трассы «Лена» и будет выходить на автодорогу в районе поселка Аметист. Протяженность обхода составит 8 км.

Переключить движение на объездную дорогу и новый мост планируется в сентябре 2020 года.

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