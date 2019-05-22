Более 46 млн рублей направят на разработку проекта Южного обхода Арзамаса

В Нижегородской области планируют построить Южный обход города Арзамас. Разработку проекта оценили в 46,2 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен будет провести проектировочные работы до 11 ноября 2019 года. Максимальная стоимость контракта составляет 46,2 млн рублей. Средства будут направлены из бюджета области, пишет ИА «НьюсНН».

Исполнителя планируют выбрать 19 июня.

Ранее правительство РФ поддержало предложение Нижегородской области по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас–Дивеево–Саров». Был подготовлен перечень мероприятий по развитию. По данным губернатора региона Глеба Никитина, в списке находится более 50 мероприятий. В основном они касаются строительства дорог, развития коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

Строительство Южного обхода Арзамаса входит в перечень необходимых для развития кластера работ.