Штрафы за незаконные ярмарки планируют ввести в Нижегородской области

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области планирует ввести в регионе штрафы за незаконные ярмарки. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правительства региона.

Размер штрафов будет варьироваться от 3 до 50 тыс. рублей. Так, самая маленькая санкция в размере 3–4 тыс. рублей предусмотрена для физических лиц. Для юридических лиц штраф составит до 20–50 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения он вырастет до 100 тыс. рублей, пишет ИА «НьюсНН».

С 14 мая по 14 июня законопроект будет проходить оценку регулирующего воздействия.

Согласно пояснительной записке к документу, в 2018 году на территории Нижегородской области были проведены свыше 300 ярмарок, на которых были представлены около 12 тыс. торговых площадок.