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Восемь мостов отремонтируют и два построят в Тульской области

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В Тульской области до конца 2019 года реконструируют восемь мостов. Об этом сообщил глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.

Кроме того, по поручению губернатора Алексея Дюмина начнется строительство моста через реку Упу и путепровода в рамках расширения Восточного обхода. Проект будет реализован в течение двух лет, а его стоимость составит 800 млн рублей. В этом году из федерального бюджета на эти цели поступит 150 млн рублей.

Как сообщает ИА «Тульские известия», дорожные работы в Тульской области начались в апреле и к настоящему моменту уже завершены на трех дорогах областного уровня. Всего же в этом году планируется привести в порядок 53 трассы общей протяженностью 313 км.

Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем финансирования — 2,619 млрд рублей. Из них 938,5 млн рублей будет выделено из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Тульской области зафиксировали рост рождаемости.

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