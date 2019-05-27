Последний самец суматранского носорога умер в Малайзии

Последний в Малайзии самец суматранского носорога умер в понедельник, 27 мая, в заповеднике Табин на острове Калимантан. Причина смерти животного будет известна после вскрытия.

Носорогу в последние недели жизни оказывали интенсивную паллиативную помощь, рассказала министр туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Датук Кристина Лью.

«Неизменно, все, что могло быть сделано, было сделано и выполнено с большой любовью и преданностью», — отметила она в беседе с New Straits Times. По мнению чиновницы, носорог умер от старости. Аппетит животного и его жизненные функции значительно снизились в конце апреля.

Самца носорога обнаружили летом 2010 года в дикой природе и отвезли в Табин, где он жил до последних дней. Специалисты сохранили жизнеспособный геном Тама. По словам министра, выживание вида может быть обеспечено с развитием технологий на клеточном и молекулярном уровнях.

В настоящее время в Малайзии осталась одна самка суматранского носорога Иман.

В апреле слон затоптал пытавшегося поймать носорога браконьера в Национальном парке Kruger в ЮАР. Трое напарников браконьера покинули парк, когда тот столкнулся со слоном. Затем тело погибшего растерзал прайд львов.