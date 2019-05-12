Около 300 яков умерли от голода в Гималаях

Около 300 яков скончались от голодания из-за чрезмерного снегопада на высоте около 15 тыс. футов (4,5 тыс. м) в индийском штате Сикким, частично расположенном в Гималаях. Об этом сообщило издание The Hindustan Times в воскресенье, 12 мая.

В настоящий момент в зоне бедствия находятся еще 40–50 яков. Местные власти уже направили туда спасательные отряды. Отмечается, что путь от административного штата города Гангтокадо до места обиталища яков занимает пять часов на машине и еще три часа пешком.

«Дорога, которая вела в этот район, была заблокирована в течение последних трех месяцев из-за непогоды и сильного снегопада. Несколько попыток нести корм в вертолетах и кормить яков также провалились из-за плохой погоды», — заявил местный управленец Радж Кумар Йадав.

Йадав подчеркнул, что обычно 10–15 яков умирает ежегодно, но в этом году число жертв снегопадов необычайно велико.

Ранее 29 апреля стало известно, что в канадском городе Калгэри, провинция Альберта, из-за обильных снегопадов произошло около 130 ДТП.