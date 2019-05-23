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Названы находящиеся под угрозой исчезновения животные в России

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Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий
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На территории России шесть видов животных находятся под угрозой исчезновения, сообщили в четверг, 23 мая, во Всемирном фонде дикой природы, пишет ТАСС.

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Угрожающая ситуация сложилась вокруг сайгака, переднеазиатского леопарда, кулика-лопатня, кречета, сахалинского осетра и калуги. Отмечается, что значительно улучшилась популяция амурских тигров, она возросла до 580 особей.

В фонде рассказали, что растет и количество дальневосточных леопардов, однако они по прежнему считаются вымирающим видом.

6 мая стало известно, что около миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности людей. Темпы ускоряются, и сейчас деятельность людей угрожает животным и растениям в сотни раз сильнее, чем за последние 10 млн лет.

Пять основных факторов, которые негативно влияют на природу: изменение климата, инвазивные виды, изменения в области использования суши и моря, прямая эксплуатация организмов и загрязнение окружающей среды.

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