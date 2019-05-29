Завернуть отвертку: в России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. «Известия» ознакомились с ним. Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз. Если предложение «Опоры России» будет принято, слабоалкогольные коктейли могут подорожать примерно на 40%, рассказали «Известиям» участники рынка. В Минфине сообщили, что рассмотрят обращение.

Без лишних ароматов

«Опора России» предложила Минфину изменить закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) в части определения пивных и винных напитков. Организация настаивает: при их производстве необходимо запретить использование ароматических веществ, при добавлении которых напитки становятся схожими до степени смешения с другой алкогольной продукцией. Письмо с проектом поправок в закон за подписью президента «Опоры России» Александра Калинина направлено в Минфин 24 мая. «Известия» ознакомились с ним.

Как пояснил «Известиям» представитель организации, эта мера позволит очистить рынок от так называемой псевдопродукции. Речь идет о слабоалкогольных напитках со вкусом, например, ром-колы или джин-тоника, которые обозначены производителем как пивные. Он подчеркнул, что судебная практика с 2013 по 2018 год показывает: достаточно сложно доказать, что пивной напиток не может и не должен быть со вкусом другого алкогольного коктейля. Дело в том, что сейчас 171-ФЗ допускает ароматизаторы в пивных напитках без ограничений.

напитки Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что в прошлом году принят технический регламент Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «О безопасности алкогольной продукции». Документ устанавливает обязательные для исполнения на территориях стран — членов ЕврАзЭС требования. В том числе в нем обозначены основные определения алкогольной продукции.

— Мы рассмотрим согласованные предложения отрасли по корректировке прописанных в техрегламенте понятий, — отметили в ведомстве.

В Минфине добавили: если понятийный аппарат действительно стоит изменить, то этот вопрос нужно будет выносить на обсуждение в ЕЭК. Только совет комиссии уполномочен принять решение о корректировке техрегламента.

Ценам добавят крепости

Согласно действующим нормам, пиво должно содержать не менее 80% солода, 2% сахаросодержащих, а также 18% несоложеного сырья, сказала «Известиям» предправления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова. Продукция, которая не отвечает этим жестким ограничениям, — пивной напиток. В нем обычно бывают добавки в виде специй или ароматизаторы, полностью копирующие вкусоароматику известных слабоалкогольных коктейлей.

Эксперт отметила, что п роизводителей слабоалкогольных напитков государство регулирует более строго. Например, они получают лицензию, чего не нужно делать пивным компаниям, а также уплачивают более высокий акциз. Для сравнения: сбор для алкогольной продукции до 9 градусов составляет 418 рублей на 1 л безводного спирта, тогда как акциз для пивных напитков — 21 рубль за 1 л. В итоге производителям сейчас выгоднее делать пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников Изготовление акцизных марок для алкогольной продукции

По мнению Елены Цветковой, если в терминологию 171-ФЗ будут внесены поправки, то изготовителям придется получать лицензию и уплачивать повышенный акциз. Это приведет к подорожанию напитков на 20 рублей за единицу товара (из них 15 рублей придется на сбор). Средняя цена слабоалкогольных коктейлей сейчас составляет 50 рублей за 0,5 л. Таким образом, подорожание составит 40%.

Производство таких напитков не остановится, уверена Елена Цветкова. У этой продукции есть своя аудитория, которая будет готова и дальше покупать ее, отметила она.

Сейчас изготовители таких напитков зачастую вводят потребителей в заблуждение, сказал «Известиям» предправления Объединения участников пивобезалкогольного рынка Игорь Хавский. Они выдают слабоалкогольную продукцию, которую производят с помощью этилового спирта и ароматических добавок, за пивные напитки натурального брожения.

— Такую практику могут пресечь, — сказал Игорь Хавский. — В результате себестоимость напитка изменится, а розничная цена на него вырастет.

Один из крупнейших производителей пивных напитков со вкусом слабой алкогольной продукции — компания «Пивоварня № 1» — на запрос «Известий» на момент публикации материала не ответил. На пивоваренном заводе «Чешский лев» и на злынковском заводе «Каскад» также оперативно не предоставили комментарии.