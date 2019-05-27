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Советник Зеленского Разумков стал главой партии «Слуга народа»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинскую политическую партию «Слуга народа» возглавил советник президента страны Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 27 мая.

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«Иван Баканов в связи с тем, что ушел на государственную службу, не мог дальше занимать эту должность (главы партии. — Ред.), и партия доверила выполнять эти функции мне», — цитирует Разумкова 112.ua.

Он также отметил, что партия готовится к парламентским выборам, которые должны досрочно пройти 21 июля.

Баканов возглавлял партию «Слуга народа» с 2017 года. Зеленский 22 мая назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины.

20 мая Зеленский, вступивший в этот день в должность президента Украины, заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. По его словам, досрочные парламентские выборы должны пройти через два месяца.

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