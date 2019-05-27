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Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности рады

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Фото: TASS/Zuma/SOPA/Pavlo Gonchar
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента». Глава государства призвал депутатов проголосовать за реформаторские законопроекты, чтобы «хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии».

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«Призываю следующие два месяца не использовать трибуну рады для личного пиара и не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что реформаторские законопроекты годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут и граждане, и страна. Зеленский также предостерег парламентариев от саботажа в законотворческой деятельности.

«Не надо законы портить вашими традиционными коррупционными выходками», — добавил он.

22 мая Верховная рада отказалась поддержать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в закон о выборах народных депутатов. В документе предлагалось провести досрочные выборы в парламент только по партийным спискам, а также снизить проходной барьер для партий с 5% до 3%.

Зеленский считает, что «старые политики» специально провалили законопроект об изменении избирательного законодательства, так как только существующая выборная система дает им шанс продлить политическую жизнь.

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