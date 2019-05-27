Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд

Судьбу задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе должны решить следствие и суд. Об этом, как пишут «Ведомости», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — сказал он, отвечая на вопрос о том, изменилась ли позиция Кремля после решения трибунала.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинские военные корабли и задержанных за нарушение российской границы моряков после иска Киева. При этом трибунал не стал требовать прекращения уголовного дела. Он постановил, что до 25 июня Украина и РФ должны предоставить отчеты по инциденту.

В Москве отметили, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска, российская сторона не принимала участия в слушаниях. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение инстанции может стать шансом для активизации российско-украинских переговоров, пишет «Газета.ру».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.