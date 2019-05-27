Два дома культуры построят в Башкирии в рамках нацпроекта «Культура»

В Башкирии в рамках национального проекта «Культура» построят два дома культуры. Они появятся в селах Нижние Киги и Марсалимкино.

Согласно проекту, сам дом культуры, библиотеку, детские кружки, школу искусств, игровые комнаты и кафе объединят в одно пространство. Там появится зрительный зал, оборудованный звуковой, мультимедийной и светотехнической аппаратурой, чтобы была возможность смотреть кино и трансляции концертов.

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства, конкурс на определение подрядчика по строительно-масштабным работам уже проведен, госконтракты заключены.

Ранее президент РФ Владимир Путин предлагал расширить поддержку местных культурных инициатив, направленных на сохранение традиционной культуры народов России. В рамках национального проекта на строительство и ремонт сельских музеев и домов культуры выделят из бюджета 17 млрд рублей, на поддержку центров культурного развития в малых городах — более 6 млрд рублей.

Всего нацпроект «Культура» позволит построить в Башкирии к 2024 году 26 культурно-досуговых учреждений в селах. Так, в 2020 году уже появятся девять новых сельских клубов.

В целом по стране за шесть лет на программы в рамках нацпроекта «Культура» выделят 113,5 млрд рублей.