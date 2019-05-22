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Путин назвал главную цель нацпроектов в России

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Главная цель нацпроектов — повысить уровень благосостояния граждан. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду, 22 мая, на Х съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

По словам Путина, таланты, образование и способности человека остаются основополагающей ценностью в современном мире и национальные проекты России во многом направлены на их развитие и защиту.

«Еще не раз повторю, что они (нацпроекты. — Ред.) построены вокруг человека. Потому что в сегодняшнем, бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты, и технологии, и те или иные природные ресурсы, а человек и его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью», — цитирует президента «РИА Новости».

Ранее в мае Путин заявил, что в ходе реализации национальных проектов надо не просто осваивать выделенные деньги, а видеть результаты вложений средств, чтобы граждане почувствовали улучшение жизни.

Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни. Общие расходы на реализацию 12 проектов в 2019–2021 годах составят почти 5,7 трлн рублей.

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