Главы суверенных фондов обсудят с Путиным участие в нацпроектах

Руководители крупнейших суверенных фондов обсудят с президентом России Владимиром Путиным возможность участия в российских нацпроектах. Об этом в среду, 22 мая, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Обсуждение состоится на экспертном совете при РФПИ, сообщает ТАСС. Путин встретится с членами совета и представителями международного инвестиционного сообщества в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Дмитриева, на встрече будут присутствовать инвесторы, которые управляют более $15 трлн.

«Это рекордная сумма за все время. Это главы крупнейших суверенных фондов и институциональных инвесторов, которые управляют более чем 20% всех мировых активов. И на этой встрече мы будем обсуждать, как эти инвесторы могут принять участие в национальных проектах в России», — рассказал Дмитриев.

Дмитриев добавил, что на форуме, который в этом году пройдет 6-8 июня, будут представлены более ста иностранных компаний.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. Он представляет собой площадку для общения представителей деловых кругов.

Как сообщалось 21 мая, в рамках ПМЭФ-2019 состоится более 120 деловых мероприятий. Среди них — два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.