Использование Единой электронной торговой площадки в ЕАЭС обсудят на ПМЭФ-2019

Фонд «Росконгресс» и АНО «Научный центр евразийской интеграции» в рамках работы по подготовке актуальных вопросов для обсуждения на крупнейших форумах провели в Москве заседание экспертного круглого стола «Единая электронная торговая площадка в ЕАЭС как инструмент реализации цифровой повестки Союза».

Участие в дискуссии приняли член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян, координатор цифровой повестки Евразийского экономического союза Александр Петров, общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей по вопросам цифровой экономики Илия Димитров, советник министра экономического развития РФ Юлия Ким, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев, заместитель генерального директор АНО «Московский экспортный центр» Алексей Коломейчук, председатель правления Международного фонда технологий и инвестиций Юрий Черчес, исполнительный директор АНО «Научный центр евразийской интеграции» Кирилл Орлов, заместитель директора фонда «Росконгресс» Армен Хачатрян и др. Модератором группы выступил Алексей Бобровский, руководитель службы экономических программ телеканала Россия 24.

В ходе дискуссии представителями российских компаний интернет-торговли и компаний-экспортеров была озвучена аналитика и проблематика развития рынка электронной торговли. По их оценкам, неравные условия ведения деятельности зарубежных и отечественных интернет-площадок создают условия для ухода российских компаний с рынка. Наряду с этим компании-экспортеры отметили практические сложности для выхода российских экспортеров на рынки третьих стран через иностранные торговые площадки.

Таким образом, в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одним из наиболее актуальных вопросов является вопрос устранения барьеров и максимального сокращения трансакционных издержек в электронной торговле.

«От того, насколько успешно мы сможем отвечать на глобальные вызовы цифровой торговли, зависит, кто будет зарабатывать на нашем рынке: евразийские или зарубежные игроки. Меры, которые мы предлагаем, направлены на то, чтобы наши товары и услуги продавались через наши площадки, то есть чтобы большая часть добавленной стоимости, создаваемой в процессе цифровой торговли, приходилась на евразийских участников», — рассказала Карине Минасян.

По мнению представителей ЕЭК, ключевой задачей, которую необходимо решить для обеспечения прорыва в цифровой торговле ЕАЭС, является формирование цифровой экосистемы торговли, которая будет включать не только электронные торговые площадки (одну или несколько), а также и весь комплекс элементов в части цепочки движения товаров – от момента производства до момента утилизации в рамках концепции «жизненного цикла товара».

Также в ходе дискуссии было отмечено, что для успешной реализации цифровой повестки ЕАЭС необходимо обеспечить участникам цифровой торговли переход к прогностической персонализированной модели принятия решений в цифровой торговле. Такой переход обеспечит качественный скачок экономического роста и позволит воспользоваться эффектом синергии внутри союза:

ускорение передвижения товаров и услуг;

повышение конкурентоспособности участников рынков;

кооперация хозяйствующих субъектов;

включение государств-членов в процессы цифровой трансформации;

формирование цифрового рынка союза и упрощение доступа на внешние рынки.

Одной из наиболее эффективных мер для преодоления барьеров, привлечения инновационных игроков и координации усилий участников рынков может стать введение режима регуляторной песочницы для электронной торговли в рамках ЕАЭС.

Подобный эксперимент позволит выявить и устранить правовую неопределенность и связанные с ней риски, принять соответствующие меры на наднациональном уровне и впоследствии гармонизировать национальные законодательства для обеспечения благоприятных условий для развития цифровой торговли в ЕАЭС.



Фонд «Росконгресс» совместно с АНО «Научный центр евразийской интеграции» планируют продолжить проведение тематических круглых столов по теме электронной торговли ЕАЭС с участием представителей финансовой, таможенной, логистической сфер, итоги которых будут представлены на площадке Петербургского международного экономического форума. В дальнейшем участники рынка цифровой торговли будут проинформированы о возможностях участия в проекте.