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В Москве обсудили подготовку к проведению «Питч-сессии на миллиард» в рамках ПМЭФ-2019

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Фото: фонд «Росконгресс»
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В Москве состоялась встреча ведущих российских венчурных компаний и венчурных и инвестиционных фондов с представителями фонда «Росконгресс», фонда «РК-Инвестиции», Международного фонда технологий и инвестиций, Фонда развития цифровой экономики, на которой обсудили ход подготовки к проведению «Питч-сессии на миллиард» в рамках Петербургского международного экономического форума. Среди участников встречи — директор проекта Business Priority Марианна Скраган, член совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев, член совета директоров «Росконгресса» Юрий Черчес, директор фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров.

В ходе встречи участники обсудили представленные инновационные стартапы для «Питч-сессии на миллиард», критерии оценки и отбора конкурсных проектов, а также формат сопровождения номинантов конкурса.

Питч-сессия состоится 7 июня и будет проведена в соответствии с международной моделью питчей стартапов Оксфордского университета «Techstars Startup Weekend Oxford» и «PitchFest Oxford». Согласно формату проведения питч-сессии стартапам предоставляется пять минут для презентации и две минуты на вопросы жюри, среди которых заявлены представители государственных корпораций, крупнейших компаний ведущих отраслей экономики, а также представители двадцати венчурных и инвестиционных фондов.

«На питч-сессии в рамках Петербургского экономического форума планируется широкий диапазон технологических проектов. Для нас это одно из ключевых направлений инвестирования. Считаю, что такие инициативы в рамках крупнейших экономических форумов очень правильны» – отметил Данила Шапошников, представитель фонда Terra VC.

Отобранные проекты получат финансовую помощь на развитие бизнеса до 50 млн рублей, общий инвестиционный фонд сессии – 1 млрд рублей. По завершении питч-сессии будет организована «стартап-зона» для общения с инвестиционными фондами, детального обсуждения проектов и заключения соглашений.

К участию в питч-сессии будут приглашены стартапы, прошедшие отбор на национальном конкурсе стартапов «Business Priority». Главным критерием отбора проектов является инновационность, а также наличие продукта (зрелая стадия проекта), наличие прав на продукт или возможность защиты интеллектуальной собственности, опыт продаж, потенциал на российском и мировом рынках, высокие конкурентные преимущества, прогнозируемые риски проекта, соответствие команды поставленным целям и задачам, реализуемая схема коммерциализации, наличие дорожной карты проекта. Каждая заявка, прошедшая модерацию, передается на рассмотрение не менее, чем трем экспертам, анонимным для участника конкурса. После завершения судейства на сайте конкурса будет опубликован список экспертов, а также итоговые оценки каждого из проектов.

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