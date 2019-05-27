Прямой эфир

Появилось видео истязания малышей в детском саду на Алтае

0
Фото: скриншот видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Алтайском крае экс-директор и четыре воспитателя частного учреждения дошкольного образования «Центр развития ребенка – Детский сад «Хэппи Беби» предстанут перед судом за жестокое обращение с детьми. Видео с камер видеонаблюдения в понедельник, 27 мая, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что воспитатели грубо обращались с детьми: запирали их одних в комнатах, дергали за руки и швыряли об пол. Сотрудники учреждения объяснили следователям, что делали это «в воспитательных целях».

«Жертвами противоправных действий стали 15 детей в возрасте от 2 до 6 лет. Доказаны эпизоды причинения физической боли или моральных страданий. Одному из малышей был нанесен вред здоровью», — цитирует сообщение СУ СК РФ по Алтайскому краю портал Region Online.

24 апреля в Москве задержали репетитора по музыке, подозреваемого в избиении своей восьмилетней ученицы. Возбуждено уголовное дело по статье об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый в России «умный» детский сад создадут в Амурской области
Детский сад сгорел в Благовещенском районе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017