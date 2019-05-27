Появилось видео истязания малышей в детском саду на Алтае

В Алтайском крае экс-директор и четыре воспитателя частного учреждения дошкольного образования «Центр развития ребенка – Детский сад «Хэппи Беби» предстанут перед судом за жестокое обращение с детьми. Видео с камер видеонаблюдения в понедельник, 27 мая, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что воспитатели грубо обращались с детьми: запирали их одних в комнатах, дергали за руки и швыряли об пол. Сотрудники учреждения объяснили следователям, что делали это «в воспитательных целях».

«Жертвами противоправных действий стали 15 детей в возрасте от 2 до 6 лет. Доказаны эпизоды причинения физической боли или моральных страданий. Одному из малышей был нанесен вред здоровью», — цитирует сообщение СУ СК РФ по Алтайскому краю портал Region Online.

24 апреля в Москве задержали репетитора по музыке, подозреваемого в избиении своей восьмилетней ученицы. Возбуждено уголовное дело по статье об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего.