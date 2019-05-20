Детский сад сгорел в Благовещенском районе

Детский сад сгорел вечером 19 мая в селе Усть-Ивановка Благовещенского района. Пожар начался в деревянной пристройке 1964 года из-за неосторрожного обращения с электроприбором - у сторожа работал обогреватель. Когда мужчина обходил территорию, произошло короткое замыкание, которое, возможно, и привело к возгоранию.

На ремонт здания потребуется около 10 дней, работы начинаются 20 мая.

20 детей разместили в школе, где организованы группы. Еще 10 детей пока будут посещать другой детский сад. А самые старшие – шести- и семилетки – направлены в оздоровительный лагерь.