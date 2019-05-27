В Кремле рассказали о судьбе задержанных украинских моряков

Позиция Кремля по инциденту с украинскими моряками в Керченском проливе остается неизменной. Их судьбу решат следствие и суд. Об этом в понедельник, 27 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить военные корабли Украины и задержанных за нарушение российской границы моряков после иска Киева. При этом трибунал не стал требовать прекращения уголовного дела. Он постановил, что до 25 июня Украина и РФ должны предоставить отчеты по инциденту. В Москве отметили, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска, российская сторона не принимала участия в слушаниях.

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — приводит газета «Ведомости» ответ Пескова на вопрос о том, изменилась ли позиция Кремля после решения трибунала.

Он подчеркнул, что РФ будет отстаивать свою позицию, отмечает «Газета.ру».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

Тот факт, что инцидент в Черном море имеет характер политической провокации, неоднократно подчеркивали российские политики и эксперты, отмечает «Федеральное агентство новостей».