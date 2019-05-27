СМИ рассказали об участии снайперов в беспорядках в Индонезии

Организаторы массовых беспорядков, которые охватили индонезийскую столицу Джакарту на прошлой неделе после объявления результатов всеобщих выборов, привлекли снайперов, чтобы создать панику и провокации против полиции. Об этом сообщил портал Kompas со ссылкой на материалы расследования.

Издание считает, что несколько групп провокаторов было сформировано заранее. Одна из них действовала за финансовое вознаграждение, вторая состояла непосредственно из участников радикальных движений.

Кроме того, сообщается о группе снайперов, их целью должны стать мирные граждане. Фотографии жертв предполагалось распространять с фальшивыми комментариями о вине полиции в случившемся. Число пострадавших в результате беспорядков уже превысило 900 человек, из которых восемь погибли.

Выборы в Индонезии прошли 17 апреля. В стране выбирали президента, депутатов в две палаты парламента, а также членов законодательных органов провинций и округов. Работало более 800 тыс. избирательных участков. Общая явка составила 82%. Право голоса в Индонезии имеют 192 млн человек.

23 апреля стало известно, что 92 члена избирательной комиссии умерли от переутомления во время подсчета голосов на президентских выборах. Подсчет голосов завершился вечером в понедельник. Победу одержал действующий глава государства Джоко Видодо.