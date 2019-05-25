Число пострадавших в протестах в Индонезии достигло 900 человек

Число пострадавших в результате беспорядков, разгоревшихся в индонезийской столице Джакарте после объявления результатов всеобщих выборов, превысило 900 человек, из которых восемь погибли. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

Отмечается, что большинство травм легкие, в том числе раздражения глаз и слизистой оболочки, ушибы и рваные раны. Как пишет ТАСС, около половины обратившихся за медицинской помощи — молодые мужчины от 20 до 29 лет.

Число погибших также увеличилось, ранее сообщалось о шести жертвах. Несколько из них скончались от огнестрельных ранений, остальные от травм, нанесенных тупыми предметами.

Выборы в Индонезии прошли 17 апреля. В стране выбирали президента, депутатов в две палаты парламента, а также членов законодательных органов провинций и округов. Работало более 800 тыс. избирательных участков. Общая явка составила 82%. Право голоса в Индонезии имеют 192 млн человек.

23 апреля стало известно, что 92 члена избирательной комиссии умерли от переутомления во время подсчета голосов на президентских выборах. Подсчет голосов завершился вечером в понедельник. Победу одержал действующий глава государства Джоко Видодо.