Шесть человек погибли в ходе беспорядков после выборов в Индонезии

По меньшей мере шесть человек погибли, еще около 200 пострадали во время протестов, разгоревшихся в индонезийской столице Джакарте после объявления результатов всеобщих выборов. Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 22 мая.

Подсчет голосов завершился вечером в понедельник. Победу одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Его поддержали 55,5% избирателей. За его главного оппонента Прабово Субианто проголосовали 44,5%.

Отмечается, что в ходе беспорядков полиция применила слезоточивый газ. Не менее 20 человек были задержаны.

Выборы в Индонезии прошли 17 апреля. В стране выбирали президента, депутатов в две палаты парламента, а также членов законодательных органов провинций и округов. Работало более 800 тыс. избирательных участков. Общая явка составила 82%. Право голоса в Индонезии имеют 192 млн человек.

23 апреля стало известно, что 92 члена избирательной комиссии умерли от переутомления во время подсчета голосов на президентских выборах.