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Полиция Индонезии задержала мужчину, угрожавшего убить президента страны

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Фото: Global look press/Kuncoro Widyo Rumpoko/ZUMAPRESS
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Сотрудники правоохранительных органов Индонезии задержали мужчину, который опубликовал в своих социальных сетях видеозапись с угрозой обезглавить президента страны Джоко Видодо. Об этом сообщило издание Jakarta Post в воскресенье, 12 мая.

Отмечается, что подозреваемого задержали в городе Богор провинции Западная Ява на западе страны.

Полиция постановила, что опубликованный ролик был записан во время несанкционированного митинга в столице Индонезии Джакарте 10 мая. Акцию организовали сторонники находящегося в оппозиции к Видодо Прабово Субианто.

В видео задержанный мужчина под одобряющие выкрики толпы обратился к Видодо. Он пригрозил президенту быть готовым к тому, что люди из города Посо в провинции Центральный Сулавеси придут и обезглавят действующего главу государства.

Ранее 23 апреля стало известно, что 92 члена избирательной комиссии умерли от переутомления во время подсчета голосов на президентских выборах.

Выборы в Индонезии прошли 17 апреля. В стране выбирали президента, депутатов в две палаты парламента, а также членов законодательных органов провинций и округов. Работало более 800 тыс. избирательных участков. Общая явка составила 82%. Право голоса в Индонезии имеют 192 млн человек. Официальные итоги выборов должны объявить не позже 22 мая.

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