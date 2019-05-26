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Противолодочные самолеты Ил-38Н заступили на дежурство в Арктике

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
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Противолодочные самолеты Ил-38Н «Новелла» Тихоокеанского и Северного флотов заступили на ежедневное патрулирование Северного морского пути. Об этом «Известиям» рассказали в Главном штабе ВМФ.

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Самолеты будут держать под контролем действия кораблей и подводных лодок, которые находятся поблизости от международного торгового маршрута, по которому в перспективе могут перевозиться до половины евроазиатских грузов.

Ил-38Н «Новелла» имеют мощные комплексы оптико-электронной и радиоразведки и будут снабжать войска актуальной информацией, собранной в данном регионе. Они могут быть задействованы при преследовании подводных лодок, постановке минных заграждений.

Серийное производство самолетов Ил-38 велось пять лет начиная с 1967 года. За этот период на заводе «Знамя труда» было построено 65 машин. Некоторые из них находятся в строю уже почти 50 лет, что считается немалым сроком службы. Но у самолета надежный планер, что позволяет продлить срок эксплуатации еще на 15 лет.

В настоящее время в рабочем состоянии находятся 50 самолетов Ил-38, из которых примерно половина — на хранении. Самолеты стоят на вооружении авиабазы Северного флота и двух смешанных полков Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке. Несколько противолодочных самолетов находится в Ейске в составе 859-го учебного центра для обучения экипажей.

С 2012 года Минобороны заключало ряд контрактов на модернизацию восьми Ил-38 по проекту «Новелла», которые прошли боевое крещение в Сирии. Весной прошлого года один Ил-38Н был переброшен на авиабазу Хмеймим незадолго до американо-франко-английского ракетного удара.

Подробнее читайте в материале «Известий» 27 мая.

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