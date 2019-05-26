Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Причиной стал отказ двигателей.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал, передает ТАСС. Пассажиры высажены в терминал в штатном режиме.

Аэропорт продолжает работать в обычном режиме.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного управления на транспорте по СЗФО.

Ранее 26 мая в Пекине град повредил лобовое стекло самолета, заходившего на посадку. Никто из пассажиров и команды в ходе инцидента не пострадал.