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Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Причиной стал отказ двигателей.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал, передает ТАСС. Пассажиры высажены в терминал в штатном режиме.

Аэропорт продолжает работать в обычном режиме.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного управления на транспорте по СЗФО.

Ранее 26 мая в Пекине град повредил лобовое стекло самолета, заходившего на посадку. Никто из пассажиров и команды в ходе инцидента не пострадал.

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