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Air Astana опровергла данные об аварийной посадке самолета в Шереметьево

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Авиакомпания Air Astana сообщила, что самолет, совершавший рейс из Нур-Султана в Москву, приземлился в аэропорту Шереметьево в штатном режиме.

16 мая появилась информация о том, что борт экстренно сел из-за отказа двигателя.

В компании отметили, что у самолета был «отложенный дефект», который позволял дальнейшую эксплуатацию самолета, однако из-за него лайнер задержался на 40 минут.

«Перед посадкой в аэропорту Шереметьево с учетом имеющихся ограничений командир экипажа запросил в аэропорту полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути <…> Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял», — приводит сообщение перевозчика «РИА Новости».

Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала, добавили в Air Astana.

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