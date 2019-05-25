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Boeing с неполадками на борту приземлился в Сургуте

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Пассажирский самолет Boeing авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из Сургута, ввернулся в аэропорт и совершил посадку. Об этом рассказал источник в службах организации воздушного движения.

Самолет направлялся в Худжант (Таджикистан). После того, как командир доложил, что сработала сигнализация об отказе стабилизатора пикирования, было принято решение возвращаться, сообщает «Интерфакс». При посадке никто не пострадал.

На борту находятся 130 человек. Около трети из них — дети.

23 мая самолет авиакомпании Vueling, летевший из Парижа на Ибицу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о бомбе на борту. Правоохранительные органы проверили воздушное судно, но ничего подозрительного не нашли.

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