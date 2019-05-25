Полеты Boeing 737 Max возобновятся позже из-за новых проверок

Возвращение в эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max займет больше времени, чем предполагалось ранее, так как необходимо проверить предыдущие поколения лайнера. Об этом со ссылкой на представителей американских властей сообщила газета The Wall Street Journal.

Сомнению безопасность предыдущих поколений подвергло Федеральное авиационное управление (FAA) США. Авиарегулятор считает, что необходимо проверить процедуры, к которым в чрезвычайных ситуациях прибегают пилоты. Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев.

23 мая FAA уведомило Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), что полеты самолетов Boeing 737 Max 8 могут быть возобновлены в конце июня, однако точная дата не была названа.

10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек, включая трех россиян. По всему миру, в том числе в США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера этой модификации. Министерство транспорта США приняло решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.

Крушение самолета этой же модели компании Lion Air произошло в октябре 2018 года. В связи с этим начались масштабные проверки компании Boeing, а многие страны отказались от использования модели 737 MAX.