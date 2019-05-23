Самолет вынужденно приземлился в Барселоне из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Vueling совершил вынужденную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает в четверг, 23 мая, Mundo Deporti.

Воздушное судно приземлилось около 14:00. Правоохранительные органы эвакуировали пассажиров и проверили багаж, но не нашли взрывного устройства.

Самолет направлялся из Парижа на остров Ибица, уточняет RT.

17 мая Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в египетский Шарм-эш-Шейх, совершил вынужденную посадку в Одессе из-за сообщения о бомбе. Взрывотехники и кинологи обследовали борт и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.