Летевший из Киева в Египет самолет экстренно сел из-за сообщения о бомбе

Самолет, следовавший из Киева в египетский Шарм-эш-Шейх, совершил вынужденную посадку в Одессе из-за сообщения о бомбе. Речь идет о лайнере Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, сообщает 17 мая «Страна.ua».

«На место выехали взрывотехники и кинологи, они обследовали борт и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов», — рассказал директор департамента коммуникации Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

После шестичасового простоя лайнер улетел к месту назначения. По данным журналистов, самолет уже приземлился в Шарм-эш-Шейхе.

Полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после катастрофы над Синаем российского А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления регулярных перелетов между странами Россия потребовала от Египта серьезно усилить меры авиационной безопасности. А в апреле текущего года Россия возобновила авиасообщение. Пока рейсы выполняются только между Москвой и Каиром.