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Самолет из Ларнаки эсктренно сел в Краснодаре

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару, вынужденно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Причиной посадки стало срабатывание одного из датчиков, передает ТАСС.

Самолет сел в Краснодаре в 20:30 мск, передает РЕН ТВ. Несколько часов спустя, после проверки борта, самолет вылетел в Самару.

Ранее 17 мая Air Astana опровергла появившиеся в СМИ сообщения об экстренной посадке самолета, летевшего из Нур-Султана в Москву, в аэропорту Шереметьево. В компании отметили, что посадка прошла в штатном режиме, а у самолета был «отложенный дефект», который позволял дальнейшую эксплуатацию самолета, однако из-за него лайнер задержался на 40 минут.

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