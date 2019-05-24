Авиавласти США сообщили о возможном начале полетов Boeing 737 Max

Федеральное авиационное управление (FAA) США уведомило Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), что полеты самолетов Boeing 737 Max 8 могут быть возобновлены в конце июня, однако точная дата неизвестна. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

21 мая китайские авиакомпании Air China и China Eastern Airlines потребовали от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max, а также в связи с тем, что ранее заказанные самолеты теперь не могут быть доставлены в срок.

10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек, включая трех россиян. По всему миру, в том числе в США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера этой модификации. Министерство транспорта США приняло решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.

Крушение самолета этой же модели компании Lion Air произошло в октябре 2018 года. В связи с этим начались масштабные проверки компании Boeing, а многие страны отказались от использования модели 737 MAX.