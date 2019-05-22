Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max

Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Ущерб образовался из-за длительной приостановки эксплуатации лайнероd, а также в связи с тем, что ранее заказанные самолеты теперь не могут быть доставлены в срок, пишет ТАСС.

Ранее 21 мая авиакомпания China Eastern Airlines также потребовала компенсации за простой 14 самолетов 737 Max и задержки ранее заказанных лайнеров, став первой китайской компанией, которая обратилась к корпорации Boeing.

10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек, включая трех россиян. По всему миру, в том числе в США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера этой модификации. Министерство транспорта США приняло решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.

Крушение самолета этой же модели компании Lion Air произошло в октябре 2018 года. В связи с этим начались масштабные проверки компании Boeing, а многие страны отказались от использования модели 737 MAX.