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Овдовевшая после авиакатастрофы француженка подала в суд на Boeing

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images
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Француженка, потерявшая мужа в авиакатастрофе, подала в суд на компанию Boeing и потребовала $276 млн компенсации. Это первая жалоба, связанная с крушением лайнера Boeing 737 MAX, которое произошло 10 марта в Эфиопии, отмечает France 24.

Гражданка Франции Надеж Дюбуа-Сес обратилась в суд Чикаго, где расположен главный офис ответчика. Как заявил ее адвокат, в иске сказано, что крушения самолета можно было избежать, однако компания Boeing поступилась безопасностью ради выгоды.

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По словам самой вдовы, компания Boeing знала о неисправностях модели 737 MAX — учитывая, что ранее, в ноябре 2018 года, произошло крушение такого же лайнера индонезийской компании Lion Air.

«Они знали, они могли избежать этого инцидента... этот самолет вообще не должен был взлетать», — сказала истица.

10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение по пути из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находились 157 человек (в том числе семь граждан Франции), все они погибли.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета лайнеров этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.

Расследование причин крушений выявило возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования.

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