Прямой эфир

Град повредил лобовое стекло самолета при посадке в Пекине

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лобовое стекло пассажирского самолета, садившегося на посадку в аэропорту Пекина, треснуло из-за попадания в грозу с градом. Об этом сообщила авиакомпания China Southern Airlines в воскресенье, 26 мая.

Воздушное судно Airbus A380 выполняло рейс из Гуанчжоу в аэропорт Шоуду китайской столицы. Отмечается, что посадка рейса произошла благополучно, несмотря на сложные погодные условия. Никто из пассажиров или команды самолета не пострадал.

Ранее 26 мая стало известно, что два пожилых человека несколько часов провели в салоне перевернувшегося легкомоторного самолета, который застрял в кроне деревьев на западе Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Небольшой бизнес-джет упал в океан у побережья Флориды
Boeing с неполадками на борту приземлился в Сургуте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017