Град повредил лобовое стекло самолета при посадке в Пекине

Лобовое стекло пассажирского самолета, садившегося на посадку в аэропорту Пекина, треснуло из-за попадания в грозу с градом. Об этом сообщила авиакомпания China Southern Airlines в воскресенье, 26 мая.

Воздушное судно Airbus A380 выполняло рейс из Гуанчжоу в аэропорт Шоуду китайской столицы. Отмечается, что посадка рейса произошла благополучно, несмотря на сложные погодные условия. Никто из пассажиров или команды самолета не пострадал.

Ранее 26 мая стало известно, что два пожилых человека несколько часов провели в салоне перевернувшегося легкомоторного самолета, который застрял в кроне деревьев на западе Германии.