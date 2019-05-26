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Перевернутый самолет с пенсионерами застрял в деревьях в Германии

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Фото: bild.de
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Двое пожилых людей несколько часов провели в салоне перевернутого легкомоторного самолета, который застрял в кроне деревьев на западе Германии, пишет Bild.

Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде, земля Северный Рейн-Вестфалия, в субботу, 25 мая. По данным издания, 56-летний пилот и его спутница более двух часов провисели вверх ногами, пристегнутыми к креслам на высоте около 10 м. Прибывшие на место спасатели извлекли пару из салона самолета. Медицинская помощь им не потребовалась.

В начале мая в Уэльсе близ города Абергавенни потерпел крушение легкомоторный самолет, три человека получили ранения. Воздушное судно упало на проезжую часть дороги, задев при этом электропровода.

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