Перевернутый самолет с пенсионерами застрял в деревьях в Германии

Двое пожилых людей несколько часов провели в салоне перевернутого легкомоторного самолета, который застрял в кроне деревьев на западе Германии, пишет Bild.

Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде, земля Северный Рейн-Вестфалия, в субботу, 25 мая. По данным издания, 56-летний пилот и его спутница более двух часов провисели вверх ногами, пристегнутыми к креслам на высоте около 10 м. Прибывшие на место спасатели извлекли пару из салона самолета. Медицинская помощь им не потребовалась.

В начале мая в Уэльсе близ города Абергавенни потерпел крушение легкомоторный самолет, три человека получили ранения. Воздушное судно упало на проезжую часть дороги, задев при этом электропровода.